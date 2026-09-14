Около 500 тыс. украинцев в Германии получают пособия, программа по их трудоустройству провалилась - Bild





Правительство ФРГ предоставило данные о трудоустройстве украинцев в ответ на запросы политика из партии "Альтернатива для Германии" Рене Шпрингера. Согласно этой информации, 483 197 граждан Украины получают в германии пособия (Bürgergeld).





Шпрингер заявил Bild, что широко разрекламированная программа немецких властей по ускоренному трудоустройству украинцев провалилась. Он потребовал больше не выплачивать украинцам пособия Bürgergeld и перевести их на меньшие выплаты в соответствии с законом о выплатах просителям убежища.





Отмечается, что затраты на выплаты пособий огромны: только в 2024 году Германия выплатила украинским гражданам около 6,3 млрд евро базового обеспечения.





Экономисты считают, что серьезной причиной сложившейся ситуации является недостаток стимулов. Также мешают поднять уровень занятости слабая ситуация на немецком рынке труда и небольшое количество легкодоступных рабочих мест. К этому добавляются проблемы с признанием украинских дипломов.





Ранее партия "Альтернатива для Германии" потребовала выслать из ФРГ украинцев призывного возраста. Лидер партии Алиса Вайдель заявила, что ситуация с социальными выплатами украинцам в Германии" финансово больше неустойчива". Вайдель также подчеркнула, что ее партия намерена прекратить финансовую помощь Украине и любую поддержку войны, потребовать от Киева "существенных выплат" Германии.-0-

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно 500 тыс. украинцев в ФРГ получают пособия, в то время как уровень занятости составляет лишь 27,1% - значительно ниже, чем в других европейских странах. Такую статистику приводит Bild.