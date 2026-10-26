Около 50 человек погибли при нападении вооруженных лиц на деревни в Эфиопии 

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 48 человек погибли, более 31 получили ранения в результате нападения вооруженных лиц на две деревни в эфиопском регионе Оромия. Об этом сообщает издание Addis Standard со ссылкой на очевидцев.



Нападение произошло 24 октября и продолжалось до утра следующего дня в деревнях Чоле и Бирбо округа Ширка зоны Арси. По словам очевидцев, вооруженные люди обходили дома и открывали огонь по мирным жителям.



Среди погибших были женщины, пожилые люди и по меньшей мере шестеро детей младше 15 лет.-0-