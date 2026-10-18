Около 400 человек задержали за день на протестах во Франции

- Макрон пообещал наказать ответственных за погромы и "создание хаоса" на протестах во Франции
- Профсоюз заявил об участии свыше 500 тыс. человек в протестах во Франции
По словам Лорана Нуньеса, речь идет о совершеннолетних, а данные пока предварительные. Он признал, что государство понесет существенный материальный ущерб от беспорядков, однако исключил введение режима чрезвычайного положения, поскольку значительную часть инцидентов "удалось предотвратить".
В субботу, 17 октября, по всей Франции прошли масштабные акции протеста против удорожания стоимости жизни и повышения цен. По данным МВД, в них приняли участие 550 тыс. человек, из них 110 тыс. - в Париже. К протестующим уже несколько недель старшеклассникам и студентам примкнули ультралевые активисты, сторонники движения "желтых жилетов", таксисты, медсестры, строители и представители профсоюзов.
В нескольких городах произошли погромы: радикально настроенная молодежь крушила магазины, поджигала остановки общественного транспорта и автомобили. Хулиганы устроили пожар в мэрии Лиможа, разграбили и подожгли туристический офис в Лионе. Беспорядки сопровождались ожесточенными столкновениями с полицией, которая применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.-0-