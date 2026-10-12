Около 2,5 тыс. литовцев подали коллективный иск к государству на более чем 12 млн евро из-за утечки данных

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2,5 тыс. человек подают в Литве коллективный иск к государству на сумму более 12 млн евро из-за масштабной утечки персональных данных из Центра реестров. Об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на адвокатов компании Hub Legal.



"После того как к установленному судом сроку - к 8 октября - к коллективному иску присоединились новые заявители, всего их оказалось около 2,5 тыс. человек. А общая сумма иска превысила 12 млн евро", - отметили юристы.



Ранее сообщалось, что около 700 жителей Литвы присоединились к коллективному иску.



На каждого заявителя юристы требуют выплатить 5 тыс. евро компенсации «за пережитый стресс, душевные страдания и причиненные неудобства». Поводом для судебного иска стало то, что ведомства, отвечающие за хранение персональных данных - Министерство юстиции, учреждение национального регистра и Департамент миграции - не исполнили свои прямые обязанности.



Ранее сообщалось, что в Литве произошла утечка данных из Центра реестров, в результате которой были похищены более 600 тыс. записей с персональной информацией. По информации литовских правоохранительных органов, подключения происходили через взломанные учетные записи сотрудников Департамента миграции. Ущерб, причиненный инцидентом, составляет не менее 111 тыс. евро. Первые случаи кражи были зафиксированы еще в январе, а об инциденте было публично объявлено в конце мая. Глава Центра реестров Адриюс Юсас 25 мая ушел в отставку, признав, что киберпреступники могут взламывать системы госучреждений, несмотря на меры безопасности.-0-