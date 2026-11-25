25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 20 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за мощного шторма в муниципалитете Тупансиретан на юге Бразилии. Стихия повредила или разрушила 93% жилых домов, не менее пяти человек погибли, еще 265 пострадали. Об этом сообщается на сайте Международной организации по миграции (МОМ), входящей в систему ООН.



По данным организации, в результате непогоды пострадали около 8 тыс. домов. В муниципалитете с населением чуть более 20 тыс. человек число вынужденных переселенцев достигло 19,78 тыс.



Шторм сопровождался сильными дождями, градом и порывами ветра скоростью до 114 км/ч. Стихия также нарушила работу коммунальной инфраструктуры: жители остались без электричества и водоснабжения. Из-за повреждения здания местной больницы пациентов пришлось перевезти в медицинские учреждения соседних муниципалитетов.



Власти Бразилии признали ситуацию в муниципалитете чрезвычайной. Международная организация по миграции направила туда специалистов для оценки ущерба и гуманитарных потребностей населения.-0-