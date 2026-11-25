25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 20 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за мощного шторма в муниципалитете Тупансиретан на юге Бразилии. Стихия повредила или разрушила 93% жилых домов, не менее пяти человек погибли, еще 265 пострадали. Об этом сообщается на сайте Международной организации по миграции (МОМ), входящей в систему ООН.
По данным организации, в результате непогоды пострадали около 8 тыс. домов. В муниципалитете с населением чуть более 20 тыс. человек число вынужденных переселенцев достигло 19,78 тыс.
Шторм сопровождался сильными дождями, градом и порывами ветра скоростью до 114 км/ч. Стихия также нарушила работу коммунальной инфраструктуры: жители остались без электричества и водоснабжения. Из-за повреждения здания местной больницы пациентов пришлось перевезти в медицинские учреждения соседних муниципалитетов.
Власти Бразилии признали ситуацию в муниципалитете чрезвычайной. Международная организация по миграции направила туда специалистов для оценки ущерба и гуманитарных потребностей населения.-0-
В мире
25 ноября 2026, 13:36
Около 20 тыс. человек лишились крова из-за разрушительного шторма на юге Бразилии
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