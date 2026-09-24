Около 17 тыс. домохозяйств остались в Японии без электроэнергии после тайфуна

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 17 тыс. жилых домов остаются без электроэнергии в примыкающих к Токио префектурах Тиба и Канагава из-за последствий тайфуна "Дуцзюань", который прошел 20 сентября вдоль центральной части тихоокеанского побережья Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подразделение крупнейшей в регионе энергетической компании Tokyo Electric Power.



В зоне бедствия серьезно пострадали около 600 жилых домов. В префектуре Тиба по-прежнему нарушено движение по местным железнодорожным линиям, поскольку власти проверяют состояние полотна и оборудования после массовых подтоплений.



В результате последствий тайфуна погибли 10 человек и 4 считаются пропавшими без вести. В основном они стали жертвами оползней.-0-