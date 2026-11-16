16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Украине пройдет, как и ранее, в трехстороннем формате. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, информирует ТАСС.
Расширение формата переговоров по Украине с российской стороной не согласовывалось. По словам Ушакова, вопрос об участии представителей ЕС в переговорах встанет, когда Москва получит от Европы конструктивные предложения по урегулированию конфликта в Украине.
"Когда мы получим четкий сигнал от европейцев, чего они, собственно, хотят, и что они могут конструктивного и содержательного предложить для успеха урегулирования, то тогда встанет вопрос, наверное, об их участии", - отметил он.
Ожидается также, что переговоры России, США и Украины по урегулированию будут продолжены в Абу-Даби. Дата нового раунда пока еще не согласована.
Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной состоялись 10-11 ноября в столице ОАЭ. Консультации проходили за закрытыми дверями. Их центральной темой стала европейская система безопасности. Один из главных итогов - договоренность между Россией и Украиной о масштабном обмене военнопленными.-0-
В мире
16 ноября 2026, 18:59
Очередной раунд переговоров по Украине пройдет в трехстороннем формате - Кремль
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