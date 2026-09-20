Общенациональная предупредительная забастовка учителей пройдет в Эстонии 22 сентября

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстонский профсоюз работников сферы образования 22 сентября проведет общенациональную часовую предупредительную забастовку, требуя от правительства выполнить обещания по повышению заработной платы педагогов. Об этом сообщил профсоюз.



В забастовке примут участие сотрудники общеобразовательных школ, учреждений профессионального образования и дошкольных учреждений. В детских садах акция пройдет с 8.00 до 9.00 по местному времени, в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях - с 9.00 до 10.00.



По данным профсоюза, правительство Эстонии ранее обещало повысить к 2027 году зарплату учителей до 120% от средней заработной платы по стране. Такое обязательство также содержалось в соглашении, заключенном после забастовки 2024 года.



По данным профсоюза, за последние годы соотношение зарплаты учителей к средней заработной плате в стране снизилось на шесть процентных пунктов. При этом в ходе переговоров о минимальной зарплате педагогов на 2027 год сторонам пока не удалось достичь соглашения. Следующий раунд переговоров запланирован на 23 сентября.-0-