Обрушение золотодобывающего рудника в Судане унесло жизни 11 человек 

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В северо-восточном Судане обрушилась шахта золотодобывающего рудника, в результате чего погибли по меньшей мере 11 горняков и 30 получили ранения, сообщает ABC News.



Представитель государственной компании Sudanese Mineral Resources Co. (главный надзорный орган в сфере добычи полезных ископаемых в Судане. - Прим. БЕЛТА) информировал, что было обнаружено 11 тел, а 30 человек были спасены. Поиски пропавших без вести продолжаются, сказал чиновник.



В своем заявлении Sudanese Mineral Resources Co. выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате обрушения шахты, но не предоставила подробностей о числе жертв.



На прошлой неделе по меньшей мере 82 человека погибли в результате обрушения золотодобывающего рудника в штате Западный Кордофан.-0-