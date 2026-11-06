Облачная инфраструктура Beget уничтожена после кибератаки

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная инфраструктура хостинг-провайдера Beget уничтожена после кибератаки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на провайдера.



"К сожалению, облачная инфраструктура уничтожена. Мы строим ее заново. Уже восстановили архитектуру и управляющие сервисы, планируем подключить первые серверы в течение 1-2 дней, далее начнем этап интеграции и тестирования", - говорится в сообщении провайдера.



Кроме того, в компании добавили, что восстановить все данные VPS невозможно, по актуальной оценке файловые бэкапы будут доступны только для половины пользователей. В настоящее время запущено более 60% хостинга. Оставшиеся серверы пострадали от атаки значительно сильнее, а их восстановление требует времени. Функционал панели провайдера будет запущен по частям: DNS, управление доменами, базы данных и сайты.



В понедельник, 2 ноября, Beget сообщал, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов.-0-