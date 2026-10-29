Объединение "Студенческий список" планирует референдум по вопросу вступления Сербии в ЕС





"Каждый получит возможность высказать свою точку зрения и привести доводы за или против вступления Сербии в ЕС, после чего решение будет принято на референдуме. Как решит народ, так и будет", - отметил Бакич в интервью черногорской газете Vijesti.





"Настоящая сложность возникнет в вопросе Косова и Метохии: хотя ЕС оказывает на нас давление, требуя признать независимость Косова и Метохии, мы пойти на это не можем", - подчеркнул кандидат. По словам Бакича, из-за этого закрытие 35-й главы переговоров о вступлении в Евросоюз "может оказаться невыполнимым" для Сербии.





Внеочередные выборы в Народную скупщину (однопалатный парламент) Сербии прошли 25 октября. По предварительным результатам голосования "Студенческий список" может рассчитывать на 141 мандат, а список "Объединенная Сербия" экс-президента Александра Вучича - на 103 места в парламенте. Ранее Вучич признал свое поражение на выборах. Для формирования правительства достаточно иметь поддержку 126 депутатов.-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединение "Студенческий список", победившее на парламентских выборах в Сербии, планирует провести референдум по вопросу о вступлении в Евросоюз. Об этом заявил кандидат от объединения Йово Бакич, информирует ТАСС.