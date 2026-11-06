6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главой аппарата Белого дома станет Стивен Миллер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию американского лидера Дональда Трампа в Truth Social.
"Я рад объявить о том, что Стивен Миллер, занимающий пост заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома в администрации Трампа и являющийся одним из моих ближайших советников, станет руководителем аппарата Белого дома начиная с 9 ноября 2026 года", - написал американский лидер. Трамп также добавил, что Сьюзан Уайлс, занимающая сейчас эту должность, перейдет на работу в неправительственную структуру, связанную с его политической деятельностью.
В середине октября Трамп категорически отверг предположения о намерении сменить руководителя аппарата Белого дома.-0-
В мире
06 ноября 2026, 22:44
Новым главой аппарата Белого дома станет Стивен Миллер
Стивен Миллер. Фото из архива ТАСС
Новости рубрики В мире
Главное
В 2026 году будут выделены дополнительные средства на строительство арендного жилья и инфраструктурных объектов
Топ-новости
Кратчайший путь между Западом и Востоком - через Беларусь. Снопков о потенциале транзита через новый терминал
Кочанова на встрече с вице-премьером Лаоса отметила взаимную поддержку стран и важность парламентского диалога
С нами интереснее