6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главой аппарата Белого дома станет Стивен Миллер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию американского лидера Дональда Трампа в Truth Social.



"Я рад объявить о том, что Стивен Миллер, занимающий пост заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома в администрации Трампа и являющийся одним из моих ближайших советников, станет руководителем аппарата Белого дома начиная с 9 ноября 2026 года", - написал американский лидер. Трамп также добавил, что Сьюзан Уайлс, занимающая сейчас эту должность, перейдет на работу в неправительственную структуру, связанную с его политической деятельностью.



В середине октября Трамп категорически отверг предположения о намерении сменить руководителя аппарата Белого дома.-0-