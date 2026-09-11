Новый отопительный сезон для жителей Латвии обойдется значительно дороже

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый отопительный сезон для многих жителей Латвии окажется дороже предыдущего из-за роста цен на топливо. Об этом сообщают латвийские СМИ.



Теплоснабжающие предприятия массово пересматривают тарифы, так в отдельных городах отопление может подорожать на 20%.



Как пояснил член правления ассоциации теплоснабжающих предприятий Валдис Витолиньш, главной причиной стали подорожание природного газа, древесной щепы, пеллет и дров - основных видов топлива, используемых для производства тепла.



В Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) подтвердили, что большинство теплоснабжающих компаний, подавших документы в августе и сентябре, предлагают повысить тарифы.



При этом рост будет неодинаковым по стране. По словам директора департамента энергетики КРОУ Яниса Негрибса, размер тарифа зависит сразу от нескольких факторов: стоимости топлива, условий заключенных ранее контрактов, состояния теплосетей, объема инвестиций, количества потребителей и особенностей каждой системы теплоснабжения.



С 1 сентября 2026 года повышенные тарифы уже начали действовать в ряде самоуправлений. Среди них - Цесис, Алуксне, Ауце, Броцены, Добеле, Елгава, Кекава, Салдус, Тукумс, Валмиера и несколько других городов и волостей страны.-0-