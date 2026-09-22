22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое трехстороннее соглашение с США обязывает Гренландию оставаться в Организации Североатлантического договора (НАТО) в случае возможного получения независимости. Об этом говорится в тексте соглашения между США, Данией и Гренландией, опубликованном на сайте Белого дома, передает ТАСС.
"В случае, если Гренландия воспользуется своим правом на самоопределение и обретет независимость, правительство Королевства Дания и правительство Гренландии совместно обеспечат, чтобы независимое гренландское государство согласилось оставаться в НАТО, в том числе, при необходимости, подав заявку на вступление, а также с даты обретения независимости добровольно примет на себя все права и обязательства Королевства Дания, указанные в настоящем соглашении, включая любые соглашения о реализации [договоренностей] между сторонами, а также соглашения в области обороны", - говорится в документе.
Соглашение подписали на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп, а также премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен.-0-
В мире
22 сентября 2026, 22:48
Новое соглашение с США обязывает Гренландию оставаться в НАТО в случае возможного получения независимости
Фото Reuters
Новости рубрики В мире
В Греции за неделю от вируса Западного Нила погибли еще 3 человека, выявлено 46 новых случаев инфицирования
IRIB: глава МИД Ирана на встрече со спецпосланником США озвучил условия для открытия Ормузского пролива
СМИ: в немецком логистическом центре обнаружили три посылки со следами высокотоксичной ртути, есть пострадавший
Макрон на Генассамблее ООН раскритиковал действия Израиля и назвал "позорным спектаклем" перемирие в секторе Газа
Главное
Топ-новости
"Копейки заплатить не могут". Лукашенко о проблеме просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги
Безопасность, свобода и гордость. Белорусы рассказали, что для них значит быть гражданами своей страны
Какие "плюшки" государство предлагает желающим вселиться в пустующее арендное жилье? Ответил министр ЖКХ
Почему Бразилия говорит первой, а США - вторыми? Рассказываем о традиции открытия общих прений ГА ООН
Ассортимент и влияние на потребительские привычки. Как МАРТ помогает продвигать отечественные товары
С нами интереснее