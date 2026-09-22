Новое соглашение с США обязывает Гренландию оставаться в НАТО в случае возможного получения независимости 

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое трехстороннее соглашение с США обязывает Гренландию оставаться в Организации Североатлантического договора (НАТО) в случае возможного получения независимости. Об этом говорится в тексте соглашения между США, Данией и Гренландией, опубликованном на сайте Белого дома, передает ТАСС.



"В случае, если Гренландия воспользуется своим правом на самоопределение и обретет независимость, правительство Королевства Дания и правительство Гренландии совместно обеспечат, чтобы независимое гренландское государство согласилось оставаться в НАТО, в том числе, при необходимости, подав заявку на вступление, а также с даты обретения независимости добровольно примет на себя все права и обязательства Королевства Дания, указанные в настоящем соглашении, включая любые соглашения о реализации [договоренностей] между сторонами, а также соглашения в области обороны", - говорится в документе.



Соглашение подписали на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп, а также премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен.-0-