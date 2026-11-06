Новая волна сообщений с угрозами взорвать самолеты накрыла Европу





По данным канцелярии премьер-министра Франции, 6 ноября поступили четыре новых сообщения об угрозах взрывов самолетов, пролетавших над территорией страны. Все воздушные суда благополучно приземлились, специалисты проводят проверки.





В Праге из-за подобных угроз были задержаны не менее восьми рейсов - как прибывающих, так и вылетающих. Это были самолеты, следовавшие из Дании, Испании и Великобритании, а также рейсы в Нидерланды, на Кипр, в Румынию, Италию и Великобританию.





Авиакомпании и аэропорты по всей Европе находятся в состоянии повышенной готовности после волны ложных сообщений о бомбах на борту коммерческих самолетов на этой неделе. По меньшей мере 35 авиалайнеров были обысканы или перенаправлены.-0-

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые сообщения о готовящихся взрывах пассажирских самолетов поступили в нескольких странах Европы. Из-за них задерживаются и перенаправляются авиарейсы, проводятся проверки воздушных судов. Об этом сообщает газета The Guardian.