22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская горная бегунья и альпинистка, одна из ведущих представительниц мирового горного бега Ида Робсам погибла, сорвавшись с хребта Ромсдальсегген в Западной Норвегии. Об этом сообщает агентство NRK.
Спортсменка ушла из жизни в возрасте 30 лет.
По словам менеджера альпинистки, Робсам сорвалась с высоты в несколько десятков метров. Ее эвакуировали спасательным вертолетом, но девушка скончалась от полученных травм.
Ида Робсам участвовала в международных соревнованиях по горным и трейловым гонкам. В 2025 году норвежка заняла четвертое место на чемпионате мира по горному бегу.-0-
В мире
22 сентября 2026, 08:51
Норвежская бегунья Ида Робсам погибла, сорвавшись с горного хребта
Ида Робсам. Фото x.com/Ida Amelie Robsahm
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