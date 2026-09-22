Норвежская бегунья Ида Робсам погибла, сорвавшись с горного хребта

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская горная бегунья и альпинистка, одна из ведущих представительниц мирового горного бега Ида Робсам погибла, сорвавшись с хребта Ромсдальсегген в Западной Норвегии. Об этом сообщает агентство NRK.



Спортсменка ушла из жизни в возрасте 30 лет.



По словам менеджера альпинистки, Робсам сорвалась с высоты в несколько десятков метров. Ее эвакуировали спасательным вертолетом, но девушка скончалась от полученных травм.



Ида Робсам участвовала в международных соревнованиях по горным и трейловым гонкам. В 2025 году норвежка заняла четвертое место на чемпионате мира по горному бегу.-0-