26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская бюджетная дальнемагистральная авиакомпания Norse Atlantic приостановила полеты и объявила, что намерена подать заявление о банкротстве, если в срочном порядке не будет найдено решение по финансированию, сообщает агентство Reuters.



Авиакомпания предупредила, что ее финансовое положение критическое и требуется новое финансирование для удовлетворения краткосрочных потребностей в ликвидности и операционной деятельности. Если в срочном порядке решение не будет найдено, совет директоров намерен подать заявление о банкротстве.



"Нет никаких гарантий, что будет найдено жизнеспособное решение", - указали в компании.



Мировая авиационная отрасль переживает самый серьезный кризис со времен пандемии COVID-19, поскольку конфликт в Иране привел к росту цен на авиационное топливо и резкому увеличению расходов авиакомпаний. В марте цены на авиатопливо в Европе выросли более чем вдвое из-за перебоев в поставках и остаются нестабильными на высоком уровне в течение всего года.-0-