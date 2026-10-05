Нобелевскую премию по медицине присудили ученым за открытия в сфере оптогенетики 

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладателями Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2026 года стали Карл Дейссерот, Петер Хегеман и Георг Нагель. Об этом сообщается на официальном сайте премии.





Ученые удостоились награды "за их открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики", говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте премии.





Петер Хегеман и Георг Нагель открыли белок, каналородопсин, в одноклеточной водоросли. Карл Дейссерот превратил этот белок в управляемый светом переключатель для нервных клеток. Как отмечается в сообщении, лауреаты заложили основу новой эры в нейробиологии.





В прошлом году обладателями Нобелевской премии в области физиологии и медицины стали Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи. Они совершили новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы. Отмечалось, что их открытия заложили основу для "нового направления исследований и стимулировали разработку новых методов лечения аутоиммунных заболеваний и рака".





С 1901 по 2025 год были присуждены 116 нобелевских премий в области физиологии и медицины. Самым молодым обладателем Нобелевской премии в этой области стал канадский врач и физиолог, один из открывателей гормона инсулина Фредерик Бантинг, которому на момент вручения премии в 1923 году был 31 год. Старейшим лауреатом стал 87-летний Пейтон Роус, которому в 1966 году была присуждена награда за открытие онкогенных вирусов.





В нынешнем году 6 октября будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 7 октября - по химии, 8 октября - по литературе, а 9 октября назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике определится 12 октября.-0-