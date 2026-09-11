Нидерланды снизили целевой показатель наполнения газохранилищ

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Нидерландов снизило целевой уровень заполнения газохранилищ на зиму с 74% до 64%. Об этом говорится в материале Bloomberg.



Новый показатель соответствует запасам примерно в 93 ТВт⋅ч. Правительство рассчитывает достичь его в период с 1 октября по 1 декабря.



В марте 2026 года Еврокомиссии (ЕК) предложила странам ЕС пересмотреть целевые показатели заполнения газохранилищ, чтобы не провоцировать дальнейшее повышение оптовых цен в условиях напряженной ситуации на рынке на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По сведениям представителя оператора сети Gasunie, на данный момент нидерландские хранилища заполнены примерно на 52%, что стало самым низким показателем за всю историю наблюдений.



Приближение отопительного сезона стремительно сокращает возможности для восстановления запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы, а его стоимость уже достигла периода энергокризиса конца 2022 года.-0-