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Нидерланды начали готовить женщин к отбору в спецназ в рамках расширения армии

Опубликовано:

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В мире
11 ноября 2026, 22:03

Нидерланды начали готовить женщин к отбору в спецназ в рамках расширения армии

Фото Pexels
Фото Pexels
Фото Pexels
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь нидерландских женщин-военнослужащих начали подготовку к отбору в армейский и морской спецназ. Как заявил статс-секретарь Министерства обороны королевства Дерк Босвейк, ведомство рассчитывает, что их пример поможет привлечь в вооруженные силы больше женщин, передает ТАСС.

"Нам просто необходимо, чтобы в вооруженных силах было больше женщин. Мы хотим показать, что они могут служить наравне, на любом уровне", - заявил Босвейк в интервью газете NRC.

По информации издания, на 1 сентября среди 46,9 тыс. военнослужащих Нидерландов насчитывалось более 6,2 тыс. женщин, или около 13%. Эта доля остается стабильной уже несколько лет. Босвейк рассчитывает, что к 2030 году ее можно будет довести ее как минимум до 30%.

Как заявил Босвейк, нормативы для мужчин и женщин будут одинаковыми. Для кандидаток предусмотрены индивидуальные планы тренировок и специально подобранная экипировка. В то же время он признал, что женщинам в нидерландской армии до сих пор приходится пользоваться снаряжением, рассчитанным на мужчин.

Слова Босвейка прозвучали на фоне масштабного наращивания военного потенциала страны. В соответствии с представленным 15 сентября проектом бюджета, в 2027 году на нужды обороны планируется выделить 28,9 млрд евро. К 2030 году Министерство обороны рассчитывает довести численность своего персонала, включая военнослужащих, резервистов и гражданских сотрудников, до более чем 100 тыс. человек.-0-
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