Нидерланды и США обсуждают возможные ограничения полномочий МУС

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нидерланды и США обсуждают возможность ограничения полномочий Международного уголовного суда (МУС), в том числе распространения его юрисдикции на глав государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.



"Обсуждаются, среди прочего, иммунитет глав государств от преследования (со стороны) МУС, а также отмена его юрисдикции применительно к гражданам стран, не участвующих в Римском статуте, даже если эти люди могли совершить преступление на территории страны-участницы", - сообщил собеседник агентства.



По его словам, Гаага и Вашингтон также обсуждают возможность считать сам факт наличия национального закона, по которому можно наказать за то или иное деяние, достаточным основанием, чтобы МУС не рассматривал дело, даже если национальные власти его не расследуют.



В ходе обсуждений в парламенте 11 ноября министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен подтвердил факт переговоров с США о будущем МУС, однако отказался раскрывать их подробности.



9 октября Министерство финансов США опубликовало заявление о введении санкций против расположенного в Гааге суда. Вашингтон уже неоднократно вводил санкции против МУС. В феврале 2025 года Трамп подписал указ о введении ограничительных мер в отношении должностных лиц суда. Американское правительство обвинило МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. Указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против сотрудников МУС, причастных к расследованиям в отношении американцев или граждан государств - союзников США.-0-