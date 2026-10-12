Невыполненные обязательства перед партнерами обошлись Украине почти в $30 млрд 

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за невыполнения взятых на себя обязательств перед международными партнерами Украина недополучила $29,5 млрд с начала года. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время выступления в Верховной раде, пишет издание "Страна".



Этот показатель, как указал министр, должен уменьшиться благодаря будущим траншам, но все равно объем недополученных средств останется чрезвычайно большим. По словам министра, общая годовая потребность Украины во внешней поддержке составляет около $50 млрд.



При этом Украина сталкивается и с внутренними недопоступлениями в бюджет: к концу года недопоступления налогов достигнут около 70 млрд гривен (более $1,56 млрд).



Ранее Владимир Зеленский заявлял, что у Украины в настоящее время наблюдается просто "космический дефицит" бюджета.-0-