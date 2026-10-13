Нетаньяху заявил об угрозе атак на Израиль в преддверии парламентских выборов

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поступающих предупреждениях об угрозе нападений на Израиль в преддверии намеченных на 27 октября парламентских выборов в стране, сообщает ТАСС.



По его словам, Израиль готов к любому развитию событий.



Нетаньяху добавил, что Армия обороны Израиля представила ему и министру обороны страны "план решительных действий".-0-