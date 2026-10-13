13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поступающих предупреждениях об угрозе нападений на Израиль в преддверии намеченных на 27 октября парламентских выборов в стране, сообщает ТАСС.
По его словам, Израиль готов к любому развитию событий.
Нетаньяху добавил, что Армия обороны Израиля представила ему и министру обороны страны "план решительных действий".-0-
В мире
13 октября 2026, 21:45
Нетаньяху заявил об угрозе атак на Израиль в преддверии парламентских выборов
Биньямин Нетаньяху. Фото AP Photo
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