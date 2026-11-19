19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на совещании по вопросам безопасности, что операция против Ирана неизбежна, сообщает газета The Times of Israel.



Как отметил высокопоставленный офицер Армии обороны Израиля, между израильской армией и Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) существуют общие и утвержденные планы относительно операции. По его словам, вопрос лишь в сроках. По его словам, военные США и Израиля ждут соответствующего решения президента США.



Агентство Associated Press со ссылкой на источники ранее сообщало, что арабские союзники США на Ближнем Востоке остерегаются, что возобновление масштабной военной операции против Ирана приведет к беспрецедентным разрушениям на территории их стран из-за ответных ударов исламской республики.



Как обращает внимание ТАСС, 10 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский лидер сейчас не видит необходимости возобновлять крупные боевые операции против Ирана.-0-