16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клиенты крупнейших американских банков JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Chase Bank и U.S. Bank столкнулись с перебоями в работе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.



Согласно этой информации, общее число жалоб превысило 7,2 тыс. Больше всего жалоб поступило на работу Chase Bank - свыше 4,4 тыс. Пользователи отмечают преимущественно проблемы в проведении операций и отображении средств на счетах.-0-