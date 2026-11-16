16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клиенты крупнейших американских банков JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Chase Bank и U.S. Bank столкнулись с перебоями в работе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Согласно этой информации, общее число жалоб превысило 7,2 тыс. Больше всего жалоб поступило на работу Chase Bank - свыше 4,4 тыс. Пользователи отмечают преимущественно проблемы в проведении операций и отображении средств на счетах.-0-
В мире
16 ноября 2026, 22:22
Несколько крупнейших банков США столкнулись с перебоями в работе
Скриншот сайта downdetector.com
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