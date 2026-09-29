Несколько государств ЕС начнут высылать мигрантов в третьи страны в 2027 году - греческий министр 

29 сентября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Греция и ряд других государств Евросоюза в 2027 году запустят тестовый проект для высылки мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища, в третьи страны. Об этом сообщил министр по делам миграции и убежища Греции Танос Плеврис в интервью изданию Politico.



По словам министра, представители инициативной группы, в которую входят Греция, Дания, Австрия, Германия и Нидерланды, договорились запустить пилотную версию проекта в первой половине 2027 года, а уже во второй половине года он должен заработать в полной мере. Это событие совпадет по времени с началом председательства Греции в Совете ЕС в июле.



Греческий министр подчеркнул, что план не предусматривает создания центров размещения высланных мигрантов, а только определяет страны, куда те могут быть отправлены. "Мы не говорим о центрах в том смысле, в котором человека, получившего отказ в предоставлении убежища, отправят в закрытый центр в другой стране", - пояснил он и добавил, что мигранты либо вернутся в свою родную страну, либо их "отправят в третью страну за пределами ЕС".



По данным Politico, Руанда станет первой страной, с которой будет заключено соглашение об отправке мигрантов.



Ранее издание сообщало, что правительства Дании и Италии подготовили открытое письмо, в котором призвали к скорейшему созданию в третьих странах центров приема мигрантов, получивших отказ в убежище. Обращение поддержали более половины из 27 государств - членов ЕС. На этом фоне представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Брюсселе заявил, что ЕС "становится жертвой популистской риторики" и "альтернативных фактов о мигрантах".-0-