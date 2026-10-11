Неопознанный снаряд попал в пассажирский терминал аэропорта Эр-Рияда

Коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила, что системы ПВО перехватили вблизи аэропорта Эр-Рияда ракету. До этого СМИ сообщали, что в Эр-Рияде был слышен взрыв.
Накануне на аэропорт Эр-Рияда уже совершалась атака, в результате которой погибли по меньшей мере 12 человек, более 300 получили ранения. Проводилась эвакуация пассажиров и персонала.
Ранее йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) призвали авиакомпании отменить рейсы в Саудовскую Аравию, объявив аэропорты королевства целями для ударов.-0-