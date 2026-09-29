Немцы устали от многочисленных кризисов, это подорвало их уверенность в будущем - СМИ 

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавний опрос немецкого Института изучения общественного мнения Алленсбаха показал, что немцы устали от череды кризисов. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).



"Последние семь лет были отмечены чередой многочисленных кризисов, которые подорвали уверенность немцев в будущем. Люди смогли ненадолго вздохнуть с облегчением после пандемии, однако затем разразился конфликт в Украине, возникла угроза энергоснабжению, резко выросла инфляция", - говорится в публикации.



Также FAZ отмечает, что "период экономической слабости затянулся, кризис в ключевых отраслях подорвал уверенность Германии в себе", и добавляет, что "дебаты о реформах вывели на первый план проблемы, накапливавшиеся десятилетиями".



Подавляющее большинство населения, согласно опросу, ощущает последствия кризисов и новых вызовов, причем каждый второй - в значительной степени. Лишь 6% опрошенных практически не чувствуют влияния кризисов на себе. Больше всего граждан беспокоят экономические риски и угрозы собственной безопасности.



Инфляция по-прежнему остается одним из главных источников тревоги, а в последнее время опасения усилились из-за роста цен на энергоносители. Кроме того, 73% населения обеспокоены ростом цен на товары, 62% - состоянием экономики в целом.



Обеспокоенность вызывают и внутриполитические процессы, в том числе усиливающаяся поляризация общества.-0-