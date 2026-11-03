Немецкий Schaeffler планирует сократить рабочие места в Европе и закрыть четыре завода

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий производитель автокомплектующих Schaeffler планирует сократить 3460 рабочих мест в европейских филиалах и закрыть четыре завода в ФРГ, сообщает журнал Der Spiegel.



"Компания планирует сократить еще 3460 рабочих мест в Европе, 2660 из них в Германии. Это составляет около 9% от почти 32 тыс. сотрудников в Германии. Таким образом, с учетом ранее согласованных программ компания Schaeffler сокращает около 18% своих рабочих мест в Германии", - говорится в материале.



Компания также планирует реорганизовать и частично сократить производство в Хехштадте, Эрлангене, Швайнфурте, Херцогенаурахе, Бюле, Нюрнберге и Регенсбурге. Кроме того, оставшиеся сотрудники в течение следующих двух лет должны будут добровольно отказаться от части своей зарплаты, чтобы избежать еще более масштабных увольнений.



Наибольшее число увольнений - 2660 сотрудников - придется на немецкие предприятия компании. Необходимость проведения структурных реформ и оптимизации мощностей руководство концерна объяснило затяжным кризисом в европейской автомобильной промышленности. В среднесрочной перспективе компания намерена полностью свернуть деятельность на пяти площадках в Европе, четыре из которых расположены в ФРГ, пишет ТАСС.



Профсоюз работников металлургической и электротехнической промышленности Германии IG Metall и производственный совет Schaeffler выступили с резкой критикой действий руководства. Профсоюз отметил, что Schaeffler уже утверждала масштабные ликвидации рабочих мест в 2024 и 2025 годах.



Решение о старте новой программы повышения эффективности принято вслед за завершением реструктуризации, объявленной в ноябре 2024 года, и подписанием 1,8 тыс. соглашений о частичной занятости для сотрудников предпенсионного возраста в начале октября. Новые меры направлены на снижение расходов на персонал и упрощение структуры корпоративного управления. Около 50% от общего числа сокращений придется на непосредственно производственный сектор. Еще 30% составят специалисты подразделений исследований и разработок (R&D), 20% - административный и вспомогательный персонал.



В общей сложности оптимизация затронет 16 филиалов в европейском регионе. Согласно прогнозам компании, реализация данных мер позволит увеличить ежегодную операционную прибыль на 300 млн евро начиная с 2030 года. Генеральный директор Schaeffler Клаус Розенфельд оценил единовременные расходы на проведение реструктуризации примерно в 480 млн евро.-0-