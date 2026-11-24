24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследовательская служба Бундестага Германии видит серьезные проблемы с точки зрения международного права в отношении использования германскими вооруженными силами беспилотников-камикадзе, сообщает газета Die Zeit.



В экспертном заключении, которое стало доступно СМИ, говорится, что автономные системы вооружения, работающие без непрерывной передачи данных или когда связь может прерваться по техническим причинам, представляют собой "особую проблему". Это особенно касается беспилотников, способных распознавать и поражать цели без возможности прерывания миссии или вмешательства со стороны человека.



Согласно данным издания, Бундесвер активно закупает подобные боевые средства у компаний Helsing, Stark и Rheinmetall.



Депутат Бундестага от Левой партии Николь Гольке заявила, что любой, кто заказывает большое количество беспилотников-камикадзе, способных автономно атаковать цели, нарушает международное право. Она отметила, что в то время как международные переговоры об ограничениях на автономные системы вооружения зашли в тупик, правительство Германии уже создает "опасные ситуации" внутри страны. Левый политик потребовал от федерального министра обороны Бориса Писториуса немедленно раскрыть, возможно ли обеспечить подлинный человеческий контроль и каким образом.



Ранее сообщалось, что ВС Германии провели первые тактические испытания дронов-камикадзе на учениях в Литве. Испытания прошли на полигоне Руднинкай, расположенном недалеко от границы с Беларусью, и стали частью маневров под названием Freedom Shield. На сегодняшний день они являются крупнейшими учениями немецких военных в Литве.-0-