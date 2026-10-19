Немецкая промышленность с 2019 года потеряла около 500 тыс. рабочих мест

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промышленность Германии с 2019 года лишилась примерно 500 тыс. рабочих мест, подлежащих социальному страхованию. Это подтверждает новое исследование дрезденского филиала Мюнхенского Института экономических исследований (Ifo), опубликованное на сайте учреждения.





Так, к концу 2025 года в промышленности было занято на 496 тыс. человек, или на 7,1%, меньше, чем в начале 2019 года. Также за это время были уволены тысячи временных работников без договоров с соцстрахованием. Многие из них были заняты в обрабатывающей промышленности.





"Занятость сокращается почти во всех отраслях промышленности, что, вероятно, является следствием снижения конкурентоспособности, особенно по сравнению с Китаем", - заявил Йоахим Рагниц, заместитель руководителя дрезденского филиала Ifo. Он уточнил, что наиболее сильно пострадали автомобильная и машиностроительная отрасли.





"Как ни парадоксально, сокращаются именно те секторы, которые обеспечивали наше процветание. Новые рабочие места в основном создаются не там, где Германия особенно продуктивна и инновационна. Это может помешать нашему будущему потенциалу роста", - добавил Рагниц.





Автомобильная промышленность и ее поставщики сократили 123,5 тыс. рабочих мест, что составляет снижение на 13%. Производители металлопродукции сократили численность персонала на 115,6 тыс. человек, а машиностроение - на 64,5 тыс. По оценкам Рагница, на эти три секторы приходится примерно 60%и потерянных рабочих мест.-0-