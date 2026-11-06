Немецкая бригада на учениях в Литве недалеко от границы с Беларусью проведет испытания дронов-камикадзе





45-я бронетанковая бригада немецкой армии, дислоцированная в Литве, впервые испытает дроны-камикадзе в ходе учений. Планируется, что бригада будет оснащена этими барражирующими боеприпасами начиная со следующего года.





По словам представителя бригады, около 3,8 тыс. военнослужащих из восьми стран НАТО соберутся в Литве для участия в учениях Freedom Shield 26-II. Параллельно с учениями Freedom Shield 26-II пройдут учения Grand Eagle 26 с участием 37-й мотопехотной бригады Sachsen 10-й танковой дивизии Бундвесвера.





Как ранее сообщали литовские СМИ, учения Freedom Shield 26-II пройдут на военном полигоне в Руднинкай, а Grand Eagle 26 - на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса, которые расположены недалеко от белорусской границы. Целью маневров заявлено повышение боеготовности войск, совершенствование процедур командования и планирования операций, улучшение взаимодействия с союзниками по НАТО. На протяжении всего периода учений по дорогам Литвы будет перемещаться военная техника. Жителей предупреждают о возможных временных затруднениях движения на некоторых участках дорог.-0-

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая бригада испытает беспилотники-камикадзе во время учений Freedom Shield 26-II в Литве, которые пройдут недалеко от границы с Беларусью, сообщает немецкое редакционное объединение RND.