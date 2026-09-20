Нелегальная встреча автолюбителей в Германии закончилась столкновениями с полицией

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несанкционированная встреча любителей автомобильного тюнинга в немецком городе Виттлих переросла в столкновения с полицией. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.



По данным издания, на территории одной из компаний собрались более 1 тыс. человек и сотни автомобилей. После прибытия полиции группа людей в масках атаковала правоохранителей и их служебные автомобили, в результате чего было повреждено имущество.



Как сообщает Der Spiegel, во время мероприятия участники запускали фейерверки, устраивали автомобильные заносы и повреждали осветительные приборы, служебные автомобили и ограждения соседних предприятий. Кроме того, были подожжены мусорные контейнеры.



Для проведения операции полиция задействовала значительные силы, в том числе пожарных, вертолет и беспилотный летательный аппарат. Обстоятельства произошедшего и личности нападавших устанавливаются.-0-