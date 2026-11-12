Некоторые британские больницы закрывают палаты из-за массовой вспышки чесотки - СМИ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые больницы Великобритании вынуждены закрывать палаты из-за распространения чесотки. Об этом сообщает газета The Sun.
В больницах ограничивают посещения пациентов, а персонал принимает дополнительные меры предосторожности, чтобы не допустить заражения. С некоторыми пациентами, недавно выписанными домой, связываются, чтобы выяснить, не нуждаются ли они в лечении.
Чесотка передается при длительном контакте кожи с зараженным человеком, а также через общие полотенца, одежду и постельные принадлежности. Главный симптом заболевания - сильный зуд, который обычно усиливается ночью. При этом признаки инфекции могут появиться лишь через четыре-восемь недель после заражения.
Газета отмечает, что массовое распространение этой болезни, как считалось, прекратилось к началу XX века. Однако число случаев продолжает расти. К другим болезням прошлого, случаи которых также участились, издание относит корь: число заражений ею растет с 2021 года.-0-