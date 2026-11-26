26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неконтролируемый лесной пожар охватил 10% территории австралийского острова Флиндерс. Об этом говорится в материале вещательной корпорации ABC (Australian Broadcasting Corporation).



Пожар уже уничтожил около 14,7 тыс. га в северной части острова.



В районе Килликранки действует экстренное предупреждение из-за пожара. Часть местных жителей эвакуировали, другим рекомендовали оставаться в укрытиях из-за угрозы распространения огня на пути эвакуации.



Представитель пожарной службы Тасмании заявил, что западная граница зоны пожара представляет собой активный фронт возгорания с пламенем высотой в "10 метров".



Как сообщает ТАСС, лесной пожар на острове Флиндерс начался 19 ноября. Пожарные предполагают, что изначальной причиной стал удар молнии. Он резко активизировался 25 ноября из-за ветреной погоды. Дым распространился на сотни километров.-0-