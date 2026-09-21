Неконтролируемый ИИ сравним с ядерным оружием - губернатор Иллинойса 

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне растущих призывов к регулированию искусственного интеллекта (ИИ) губернатор американского штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер призвал Конгресс США принять общенациональные меры по ограничению использования этой технологии. Об этом говорится в материале ABC News.



"Это невозможно делать по отдельным штатам. Это должно быть общенациональное и международное решение, особенно в сотрудничестве с нашими союзниками", - заявил Прицкер.



Политик-демократ призвал Конгресс сделать федеральное регулирование ИИ приоритетной задачей, назвав эту технологию сопоставимой по опасности с ядерным оружием.



В июле в штате Иллинойс был принят закон, обязывающий компании, занимающиеся разработкой ИИ, проводить ежегодные независимые аудиты безопасности нейросетей и сообщать в государственные органы о выявленных нарушениях.



Глава американской AI-компании Anthropic Дарио Амодей в сентябре призвал замедлить разработку мощных моделей ИИ из соображений безопасности. Эту идею поддержали другие представители IT-отрасли.



Вместе с тем президент США Дональд Трамп назвал опасения по поводу ИИ "обманом" и объявил о создании специальной структуры AI Force ("Силы ИИ") для ускорения роста в этой отрасли.-0-