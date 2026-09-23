Неизвестные в ЮАР ворвались в дом и застрелили 11 человек

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек, включая беременную женщину, погибли в результате стрельбы в доме в поселке Камакута на юго-востоке ЮАР. Об этом сообщает местная радиостанция EWN.



В ночь на среду по меньшей мере трое вооруженных мужчин проникли в дом, расположенный в южном пригороде Дурбана в провинции Квазулу-Натал, и открыли огонь. В результате были убиты 10 мужчин и одна женщина. Еще несколько человек получили ранения.



Полиция установила личности нескольких человек, которые могут иметь отношение к нападению. Правоохранители проверяют версию о конфликте между конкурирующими бандами или группировками. Однако окончательный мотив пока не установлен.-0-