23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек, включая беременную женщину, погибли в результате стрельбы в доме в поселке Камакута на юго-востоке ЮАР. Об этом сообщает местная радиостанция EWN.
В ночь на среду по меньшей мере трое вооруженных мужчин проникли в дом, расположенный в южном пригороде Дурбана в провинции Квазулу-Натал, и открыли огонь. В результате были убиты 10 мужчин и одна женщина. Еще несколько человек получили ранения.
Полиция установила личности нескольких человек, которые могут иметь отношение к нападению. Правоохранители проверяют версию о конфликте между конкурирующими бандами или группировками. Однако окончательный мотив пока не установлен.-0-
В мире
23 сентября 2026, 09:42
Неизвестные в ЮАР ворвались в дом и застрелили 11 человек
Фото pexels
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