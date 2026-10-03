Нефть подешевела после того, как Европа согласилась задействовать дизельные резервы

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фьючерсы на нефть завершили торги снижением после того, как европейские лидеры согласились с просьбой президента США Дональда Трампа высвободить запасы дизельного топлива, чтобы снизить цены и сократить импорт топлива из США, пишет Reuters.



Цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на 6 центов, или 0,06%, до $102,25 за баррель. WTI подешевела на $1,76, или 1,90%, до $91,11 за баррель.



За неделю Brent выросла на 0,11%, тогда как WTI снизилась на 1,6%.



Страны Европейского союза согласились с французским предложением высвободить дополнительные запасы дизельного топлива.



"Европа только что согласилась высвободить огромное количество своих значительных запасов дизельного топлива", - написал Трамп в публикации в социальной сети Truth Social.



Ранее Трамп заявлял, что рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива из США.



"Европа чувствует себя довольно уязвимой, - сказал Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group. - Европа была бы одним из регионов, которые пострадали бы сильнее всего, если бы мы ввели запрет на экспорт дизельного топлива".



Правительства стран ЕС приняли решение после обсуждения предложения Франции: европейским странам высвободить 50 млн баррелей дизельного топлива, а членам Международного энергетического агентства - 50 млн баррелей сырой нефти.



Согласно предложению, Европа должна высвободить часть запасов дизельного топлива в течение 20 дней, сообщили два источника.



Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу провел видеоконференцию с лидерами стран G7, сообщил Елисейский дворец. При этом пока неясно, согласились ли страны G7 с предложенными Францией объемами высвобождения топлива.-0-