15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только 10% жителей Германии удовлетворены работой канцлера Фридриха Мерца, что стало худшим результатом за время его пребывания на посту. Об этом свидетельствуют результаты опроса Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.
Недовольство работой главы правительства выразили 88% респондентов. Даже среди сторонников блока ХДС/ХСС Мерц не пользуется однозначной поддержкой: 57% из них негативно оценивают его работу, 42% - положительно.
Позиции правящего блока также ослабли. ХДС/ХСС набирает 20% - это минимальный показатель с октября 2021 года. Лидирует "Альтернатива для Германии" с 27%. "Зеленые" получили 18%, Левая партия - 12%, столько же сохраняет СДПГ.
Опрос Forsa проводился с 8 по 14 сентября. В нем приняли участие 2502 человека.-0-
В мире
15 сентября 2026, 18:34
Недовольство немцев работой Мерца достигло рекордного уровня - опрос
Фридрих Мерц. Фото АР
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