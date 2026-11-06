Названа причина обвала ледника, унесшего жизни 17 альпинистов в Кабардино-Балкарии

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной трагедии в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии (РФ), произошедшей 6 сентября, когда погибли 17 альпинистов, стало "оголение" ледника из-за климатических изменений. Об этом сообщил в парламенте КБР первый заместитель начальника ГУ МЧС по КБР Эльдар Хашхожев, пишет ТАСС.





"Это был обвал горного ледника. Все это происходит из-за того, что линия снежного покрова повышается, т.е. оголяются некоторые участки. Соответственно, за счет того, что эти участки оголяются, нижняя подпорка, которая держала вот эти ледники много лет, она становится более слабой, и не удерживает эти большие глыбы снега, которые лежат наверху", - рассказал Эльдар Хашхожев.





Возможные причины трагедии в горах стали темой расширенного заседания по развитию туризма в Кабардино-Балкарии. Встреча прошла в региональном парламенте. Ее участники связали произошедшее с масштабными климатическими изменениями.





6 сентября в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии на горе Мижирги произошел снежно-ледовый обвал, накрывший группу из 33 альпинистов. Погибли 17 человек, десять смогли спастись, еще шестеро получили травмы и были госпитализированы. По подсчетам ТАСС, это самая массовая гибель альпинистов в горах Кабардино-Балкарии за последние 25 лет.-0-