Навроцкий выбирает силовое противостояние, которое может очень дорого обойтись Польше - Туск

Политический кризис в Польше возник после решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили протесты. 30 октября глава Минюста республики Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и.о. председателя КС Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, полиция задержала троих человек. Ряд оппозиционных политиков назвали происходящее попыткой государственного переворота.-0-





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2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Кароль Навроцкий выбирает силовое противостояние в конфликте вокруг контроля над Конституционным судом, что может дорого обойтись стране. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск в соцсети X."Решение конфликта простое и возможно без изменений в Конституции. Президент признает законно избранных Сеймом судей, как того требует Конституция, и они приступают к исполнению своих обязанностей в Конституционном суде. Пока же Навроцкий выбирает силовое противостояние, которое может очень дорого обойтись Польше", - написал Туск.В ночь с 30 на 31 октября Навроцкий по возвращении в Варшаву пришел в здание Конституционного суда, у которого собрались протестующие. При входе в здание произошла стычка Навроцкого с объявившей себя и.о. председателя КС Анной Корвин-Пиотровской. Она пыталась заблокировать проход польскому лидеру в здание, а Навроцкий в ответ оттолкнул ее.