Навроцкий осудил нападение украинца на людей в монастыре и призвал уважать ценности поляков

Нападавший арестован, им оказался 31-летний гражданин Украины. По данным прокуратуры он въехал на территорию Польши из Германии. Мотивы преступления выясняются.-0-





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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принципы и ценности поляков должны уважать все находящиеся на территории Польши иностранные граждане. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, комментируя произошедшее накануне нападение украинца на людей в монастыре в Ярославе, пишут польские СМИ.По его словам, нападение потрясло польскую общественность и требует решительного ответа со стороны государства. "Перед лицом таких действий государство должно быть сильным, действовать быстро и безжалостно, обеспечивая соблюдение закона. Принципы и ценности нашего сообщества должны уважать все, кто находится в нашей стране", - отметил Кароль Навроцкий.Премьер Польши Дональд Туск в свою очередь заверил, что нападавший будет наказан по всей строгости закона. "Убийца из Ярослава находится в руках польской полиции. Расследование продолжается", - добавил Дональд Туск.Утром 24 сентября украинец напал с ножом на людей на территории монастыря бенедиктинок в польском Ярославе, ранив пять человек: четверо мужчин и одну женщину. Трое из пострадавших - священники. Позднее стало известно, что один из священнослужителей скончался в больнице.