3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил премьер-министра Дональда Туска в незаконных действиях в отношении Конституционного трибунала и подрыве конституционного порядка, сообщает радио RMF24.
"Действия правительства против Конституционного трибунала беспрецедентны. По политическому решению правительство решило незаконно захватить Конституционный трибунал. Это было сделано, воспользовавшись моим отсутствием в Польше", - заявил Навроцкий на заседании Совета национальной безопасности.
По его словам, Туск несет полную ответственность за все незаконные действия и распоряжения в отношении Конституционного трибунала, включая отстранение судей от должности. Навроцкий заверил, что не будет игнорировать ситуацию с Конституционным трибуналом и использует свои полномочия, чтобы остановить попытку подорвать конституционный порядок.
"Премьер-министр совершил преступление против польской политической системы и допустил ошибку, о которой он уже знает, и он также знает, что насилие - это все, что ему осталось", - добавил президент Польши.
Навроцкий ожидает, что Туск "будет готов обуздать амбиции своего правительства и прекратить незаконные действия" до начала следующей недели, когда Польша будет праздновать День независимости (11 ноября).
Политический кризис в Польше возник после решения Дональда Туска назначить судьей Конституционного трибунала бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили протесты. 30 октября глава Минюста Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и.о. председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания трибунала и пытались прорваться через ограждение, полиция задержала троих человек. Ряд оппозиционных политиков назвали происходящее попыткой государственного переворота.-0-
В мире
03 ноября 2026, 21:42
Навроцкий обвинил Туска в попытке подрыва конституционного порядка
Кароль Навроцкий. Фото из архива AP
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