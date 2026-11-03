Навроцкий обвинил Туска в попытке подрыва конституционного порядка

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил премьер-министра Дональда Туска в незаконных действиях в отношении Конституционного трибунала и подрыве конституционного порядка, сообщает радио RMF24.



"Действия правительства против Конституционного трибунала беспрецедентны. По политическому решению правительство решило незаконно захватить Конституционный трибунал. Это было сделано, воспользовавшись моим отсутствием в Польше", - заявил Навроцкий на заседании Совета национальной безопасности.



По его словам, Туск несет полную ответственность за все незаконные действия и распоряжения в отношении Конституционного трибунала, включая отстранение судей от должности. Навроцкий заверил, что не будет игнорировать ситуацию с Конституционным трибуналом и использует свои полномочия, чтобы остановить попытку подорвать конституционный порядок.



"Премьер-министр совершил преступление против польской политической системы и допустил ошибку, о которой он уже знает, и он также знает, что насилие - это все, что ему осталось", - добавил президент Польши.



Навроцкий ожидает, что Туск "будет готов обуздать амбиции своего правительства и прекратить незаконные действия" до начала следующей недели, когда Польша будет праздновать День независимости (11 ноября).



Политический кризис в Польше возник после решения Дональда Туска назначить судьей Конституционного трибунала бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили протесты. 30 октября глава Минюста Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и.о. председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания трибунала и пытались прорваться через ограждение, полиция задержала троих человек. Ряд оппозиционных политиков назвали происходящее попыткой государственного переворота.-0-