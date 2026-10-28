28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наводнения в таиландских провинциях Канчанабури, Ратчабури и Сатун затронули 6870 человек в 86 сельских местностях. Об этом сообщает Bangkok Post.
По данным Департамента по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий, в Канчанабури наводнения настигли 285 семей. В Ратчабури пострадали 2465 семей. Обе провинции находятся на Центральных равнинах. В южной провинции Сатун наводнение обрушилось на районы Муанг и Лангу, затронув 1206 человек из 25 населенных пунктов.
С 1 октября наводнения произошли в 20 провинциях, в результате чего погибли шесть человек.
Метеорологическое управление сообщило, что на севере, северо-востоке и востоке страны количество осадков увеличится в пятницу и субботу.
Ранее власти Таиланда предупредили о рисках затопления низменных районов и выхода рек из берегов. Предупреждение действует для Бангкока и шести центральных провинций до 5 ноября.-0-
В мире
28 октября 2026, 12:11
Наводнения в Таиланде затронули почти 7 тыс. человек
Скриншот видео ТАСС
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