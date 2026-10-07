Наводнения в Таиланде унесли жизни 52 человек

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнений в Таиланде возросло до 52, последствия стихии затронули около 3,2 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий.



До этого сообщалось о 31 погибшем. Основной удар пришелся на центральные и восточные провинции, куда стекают огромные объемы воды с возвышенностей на севере страны. Стихия также затронула свыше 1 млн домохозяйств.



"Из-за проливных дождей во многих районах, а также прихода воды с севера, которая соединилась с водными массами в центральной части страны, в настоящее время наводнения наблюдаются на территории 27 провинций", - сообщили в департаменте.



Метеорологическое бюро Таиланда выпустило штормовое предупреждение на период с 9 по 13 октября, прогнозируя сильные грозы, шквалистый ветер и ливни. Премьер потребовал от властей всех провинций подготовиться к новой волне осадков, губернаторам и районным чиновникам поручено лично находиться на местах и контролировать ход спасательных работ.-0-