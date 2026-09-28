Наводнения нанесли серьезный удар по туризму в Непале в разгар сезона

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристическая отрасль Непала серьезно пострадала из-за недавнего разрушительного наводнения. Об этом говорится в материале телеканала Al Jazeera.Почти 8% ВВП Непала приходится на туризм. В 2025 году Непал посетило более 1,15 млн туристов, почти треть из них - в период с сентября по ноябрь. Однако наводнения 2026 года, вызванные обрушением ледникового массива вдоль непальско-тибетской границы, отпугнули туристов, в том числе от районов, не затронутых стихией."Ситуация по-прежнему напоминает режим изоляции", - говорят представители туристической отрасли. "Туристы обычно начинают приезжать с сентября, но в этом году большинство из них отменили свои поездки", - констатируют владельцы малого бизнеса. В то время как полные экономические последствия спада туризма еще оцениваются, владельцы малого бизнеса уже находятся на грани, их доходы резко сократились, отмечает Al Jazeera.Спустя месяц после катастрофических наводнений, обрушившихся на Непал в августе, свыше 5 тыс. человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, а более 1100 человек все еще находятся в центрах временного размещения. Новые дожди ухудшают условия жизни перемещенных семей, проживающих во временных убежищах. Кроме того, стране предстоит оплатить восстановительные работы на сумму $4,78 млрд.Премьер-министр Непала Балендра Шах на выступлении во время 81-й сессии Генассамблеи ООН призвал к принятию мер по борьбе с растущей угрозой изменения климата, назвав наводнение, опустошившее его страну в прошлом месяце, "предупреждением для всего мира". Он подчеркнул, что августовская катастрофа "была не просто локальной трагедией". По меньшей мере 1453 человека погибли после того, как 26 августа 2026 года поток грязи, камней и воды, вызванный обвалом ледника, обрушился на северный Непал и Тибет.-0-