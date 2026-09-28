Наводнение в Бангкоке затронуло около 700 тыс. человек

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильное наводнение из-за обильных осадков в Бангкоке затронуло около 700 тыс. человек, сообщает газета Bangkok Post.



В результате стихии оказались затоплены населенные пункты, дороги и торговые центры. В экстренные службы продолжают поступать звонки с просьбой о помощи. Городские власти мобилизуют ресурсы для откачки воды.



Заместитель губернатора Бангкока Тавида Камолвей сообщила, что наиболее пострадал район Латкрабанг. Необходимы мобильные кухни, транспортные средства с большим дорожным просветом и небольшие лодки-платформы, чтобы добраться до домовладельцев в сильно затопленных районах. Помимо работ по осушению, неотложной задачей города является оказание помощи людям, остающимся в затопленных районах, особенно пожилым жителям, лежачим больным и тем, кто не может покинуть свои дома. Около 1,5 тыс. прикованных к постели пациентов и других лиц, нуждающихся в уходе, уже были перевезены из пострадавших районов в больницы.



Как отмечает The Nation Thailand, в некоторых районах Бангкока за время продолжительного ливня выпало более 300 мм осадков. Сейчас количество осадков в Бангкоке начало снижаться, что позволит властям сосредоточиться на снижении уровня воды в основных каналах и ускорении отвода воды с затопленных дорог и жилых районов.



Ранее сообщалось, что власти Бангкока ввели режим бедствия во всех 50 районах города из-за сильных дождей и наводнения.-0-