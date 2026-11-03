Науседа признал, что Литва тратит на нужды обороны и безопасности почти 7% ВВП 

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна выделила в этом году на нужды обороны и безопасности почти 7% ВВП, сообщают литовские СМИ.



"В этом году Литва выделяет на основные оборонные нужды 5,38% ВВП, а вместе с более широкими нуждами безопасности и обороны общее финансирование составляет почти 7% ВВП", - сказал он на открытии Берлинской конференции по безопасности.



Науседа также заявил, что важнейшими приоритетами Литвы в ходе предстоящего председательстве в Совете ЕС в первом полугодии 2027 года будут безопасность, оборона и расширение ЕС. Кроме того, страна будет стремиться обеспечить долгосрочную и устойчивую поддержку Украины.-0-