2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный союз студентов Франции (Unef) анонсировал новые масштабные протесты в стране 3 и 5 ноября. Об этом говорится в соцсети Х организации.
"Правительство не хочет нас слушать? 3 ноября - черный день в университетах: блокируйте свои вузы. 5 ноября - массово выходим на улицы!" - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник старшеклассники Франции начали блокаду лицеев. Более 40 лицеев были заблокированы в Лионе, Марселе, а также Париже.
В субботу, 31 октября, во Франции возобновились акции протеста против снижения покупательной способности населения и роста цен на топливо. По всей стране в манифестациях приняли участие более 320 тыс. человек. Эта акция стала продолжением масштабных протестов 17 и 24 октября, сопровождавшихся столкновениями с полицией, погромами и разграблением магазинов. По различным оценкам, в манифестациях 24 октября приняли участие от 410 тыс. до 800 тыс. человек.-0-
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02 ноября 2026, 17:53
Национальный союз студентов Франции призвал выйти на протесты 3 и 5 ноября
Фото Reuters
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