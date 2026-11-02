Национальный союз студентов Франции призвал выйти на протесты 3 и 5 ноября 

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный союз студентов Франции (Unef) анонсировал новые масштабные протесты в стране 3 и 5 ноября. Об этом говорится в соцсети Х организации.



"Правительство не хочет нас слушать? 3 ноября - черный день в университетах: блокируйте свои вузы. 5 ноября - массово выходим на улицы!" - говорится в сообщении.



Ранее в понедельник старшеклассники Франции начали блокаду лицеев. Более 40 лицеев были заблокированы в Лионе, Марселе, а также Париже.



В субботу, 31 октября, во Франции возобновились акции протеста против снижения покупательной способности населения и роста цен на топливо. По всей стране в манифестациях приняли участие более 320 тыс. человек. Эта акция стала продолжением масштабных протестов 17 и 24 октября, сопровождавшихся столкновениями с полицией, погромами и разграблением магазинов. По различным оценкам, в манифестациях 24 октября приняли участие от 410 тыс. до 800 тыс. человек.-0-