9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противолодочные учения вооруженных сил Швеции и постоянной военно-морской группы НАТО совместно с другими странами альянса начинаются в Балтийском море в понедельник. Об этом передает РИА Новости.
Учения под названием Dynamic Merlin пройдут под руководством шведских военно-морских сил с 1-ой постоянной военно-морской группой НАТО (SNMG1). Всего в них примут участие восемь стран альянса. В ходе маневров будут отрабатываться обнаружение, отслеживание и борьба с подводными лодками в Балтийском море.
Как сообщали ранее вооруженные силы королевства, Швеция задействует на учениях корветы, вертолеты, подводную лодку и корабль обеспечения. Численность привлекаемых сил НАТО, а также сроки проведения маневров не сообщались.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.-0-
В мире
09 ноября 2026, 01:00
НАТО проводит совместные учения с Швецией в Балтийском море
Фото из архива АР
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